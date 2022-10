Mike Flanagan in vena di paragoni: 'Se Hill House è classica House of Usher è heavy metal'

Il weekend scorso è approdata in streaming The Midnight Club, la nuova serie Netflix co-creata e co-scritta da Mike Flanagan. Dopo aver chiarito che non si tratta di una Stagione 3 di The Haunting, il regista e sceneggiatore ha parlato di The Fall of the House of Usher paragonandola alla serie cult The Haunting of Hill House. Ecco cosa ha detto!

In una conversazione con The Wrap, Flanagan ha paragonato alcuni dei suoi recenti progetti a generi musicali, descrivendo The Haunting of Hill House come un quartetto d'archi di musica classica e The Haunting of Bly Manor come un pezzo di pianoforte classico. The Fall of House Usher, in confronto ha detto, si preannuncia più simile all'heavy metal.

Flanagan ha quindi continuato dicendo che è probabilmente il suo prodotto più vicino al genere cinematografico del Giallo che, in termini estremamente semplificati, è un thriller poliziesco violento e altamente stilizzato che affonda le proprie origini in Italia. E approfondisce i dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi:

"È selvaggio. È colorato e oscuro e intriso di sangue e malvagio e divertente, aggressivo e spaventoso ed esilarante. Non ho mai lavorato a qualcosa di simile. Abbiamo messo in campo tutto, ed è stato semplicemente un divertimento esplosivo. Non vedo l'ora che esca, perché penso che sia 'The Midnight Club' che 'Usher' vadano in direzioni drasticamente diverse, e l'uno accanto all'altro mi affascinano".

"Il mio modo preferito di descriverlo alla gente è che 'Hill House' è una specie di quartetto d'archi, e 'Bly Manor' è un delicato, bellissimo pezzo di musica classica per pianoforte, e 'The Fall of the House of Usher' è heavy metal. È rock 'n' roll".

Per quanto riguarda la trama di The Fall of the House of Usher, tratto dal racconto di Edgar Allan Poe, sappiamo che l'adattamento curato da Flanagan seguirà la storia del protagonista Roderick Usher interpretato da Bruce Greenwood e il suo ospite nonché amico d'infanzia che fa da narratore, svelandoci il mistero della casa degli Usher e della sorella gemella Madeline (Mary McDonnell).

Insieme a Greenwood e McDonnell, fanno parte del cast anche Rahul Kohli, Kate Siegel, Mark Hamill, Carla Gugino, Willa Fitzgerald, T'Nia Miller e Annabeth Gish. Adesso che le riprese di House of Usher si sono ufficialmente concluse, è solo questione di tempo prima che sia comunicata pubblicamente la data d'uscita di The Fall of the House of Usher su Netflix.