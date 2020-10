Mike & Molly: i migliori personaggi della celebre sitcom per la loro genialità

Ad essere onesti, le sitcom non sono esattamente famose per avere i personaggi più intelligenti e carismatici presenti in una serie, ma uno spettacolo che certamente non ha mai cercato di avere premi Nobel nel cast principale è stato Mike & Molly.

La commedia su un'adorabile coppia di taglie forti che vive a Chicago mentre interagiscono con i loro amici e la famiglia è andata in onda per sei stagioni ed è stata creata dalla leggenda della sitcom, Chuck Lorre. Tuttavia, per quanto divertente fosse lo spettacolo, non c'erano molti personaggi che mostravano al pubblico il loro pensiero. Ecco, però, chi sono i migliori personaggi principali di Mike e Molly in base alla loro genialità:

Molly Flynn: amava affermare il suo dominio mentale sugli altri. Potrebbe non essere stata intelligente come si pensava, ma abbiamo poco sopra affermato che le sitcom non sono famose per i loro personaggi intelligenti, e Molly è stata la luce più brillante in questo lampadario. Il suo lavoro come insegnante e poi come scrittrice di successo ed editrice è stato sufficiente per inserirla in questa lista.

amava affermare il suo dominio mentale sugli altri. Potrebbe non essere stata intelligente come si pensava, ma abbiamo poco sopra affermato che le sitcom non sono famose per i loro personaggi intelligenti, e Molly è stata la luce più brillante in questo lampadario. Il suo lavoro come insegnante e poi come scrittrice di successo ed editrice è stato sufficiente per inserirla in questa lista. La nonna: la nonna di Carl è un personaggio il cui livello di istruzione non viene mai divulgato, ma per una donna spiritosa e divertente come lei non ha importanza. Ogni secondo che la nonna di Carl è sullo schermo, o distribuisce parole di saggezza a Mike e Molly o pronuncia una battuta comica su Carl che fa ridere il pubblico.

la nonna di Carl è un personaggio il cui livello di istruzione non viene mai divulgato, ma per una donna spiritosa e divertente come lei non ha importanza. Ogni secondo che la nonna di Carl è sullo schermo, o distribuisce parole di saggezza a Mike e Molly o pronuncia una battuta comica su Carl che fa ridere il pubblico. Joyce Flynn: viene menzionata più volte durante lo spettacolo come qualcuno che avrebbe potuto avere un futuro fantastico se non fosse stato per la nascita delle sue figlie. Non commette errori, ama Molly e Victoria e non li scambierebbe per nulla al mondo, ma il numero di volte in cui è stato detto che Joyce avrebbe potuto avere un futuro utile indica che deve avere un certo livello di preparazione. Per non parlare del fatto che ha cresciuto due figlie da sola e riesce ancora in qualche modo a pagare una casa con cinque persone che ci vivono.

viene menzionata più volte durante lo spettacolo come qualcuno che avrebbe potuto avere un futuro fantastico se non fosse stato per la nascita delle sue figlie. Non commette errori, ama Molly e Victoria e non li scambierebbe per nulla al mondo, ma il numero di volte in cui è stato detto che Joyce avrebbe potuto avere un futuro utile indica che deve avere un certo livello di preparazione. Per non parlare del fatto che ha cresciuto due figlie da sola e riesce ancora in qualche modo a pagare una casa con cinque persone che ci vivono. Carl McMillan e Mike Biggs: nonostante sembrino opposti, Carl e Mike sono in realtà abbastanza simili in termini di intelligenza poiché un ampio divario tra i due sarebbe sembrato innaturale per i partner di polizia. Per trascorrere tutto il giorno, ogni giorno insieme, devono naturalmente essere compatibili, e questo include la genialità. Proprio come Mike, Carl sembra essere adeguatamente istruito, ma spesso si offende quando le persone fanno colpi o commenti sarcastici a sue spese.

nonostante sembrino opposti, Carl e Mike sono in realtà abbastanza simili in termini di intelligenza poiché un ampio divario tra i due sarebbe sembrato innaturale per i partner di polizia. Per trascorrere tutto il giorno, ogni giorno insieme, devono naturalmente essere compatibili, e questo include la genialità. Proprio come Mike, Carl sembra essere adeguatamente istruito, ma spesso si offende quando le persone fanno colpi o commenti sarcastici a sue spese. Peggy: la madre di uno dei personaggi titolari mise in mostra l'unico vero enigma della serie Mike e Molly, poiché Peggy Biggs ha chiarito dalla sua prima apparizione che non voleva avere niente a che fare con nessuno che non fosse il suo unico figlio. Per questo motivo, il pubblico non ha mai compreso il suo passato fino a quando Molly ha deciso di scrivere un romanzo erotico basato sulla sua vita. A causa di ciò e del fatto che Mudlick, la città in cui è cresciuta, aveva un solo albero che veniva usato per dare indicazioni, supponiamo che la sua educazione non fosse di altissimo livello. Detto questo, mamma Biggs si è dimostrata molto furba e scaltra, impossibile non inserirla in questo elenco.

Sapevate che Mike & Molly è stata cancellata e che la sesta stagione è stata l'ultima?