Mike Myers irriconoscibile nel folle trailer della nuova serie Netflix The Pentaverate

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Pentaverate, nuova serie evento che vede il ritorno alla recitazione da protagonista assoluto un irriconoscibile Mike Myers, l'indimenticabile Austin Powers e Wayne Cambpell, personaggi che hanno fatto la storia del cinema comico. La serie sarà disponibile interamente dal prossimo maggio.

Fatta eccezione di qualche piccolo ruolo in Bastardi senza gloria, Terminal e Bohemian Rhapsody erano anni che Myers non compariva in qualità di protagonista di un film o di una serie televisiva (per quanto riguarda il piccolo schermo non lo si vedeva da oltre trent'anni); l'ultimo ruolo da protagonista al cinema risale al 2008 nel film The Love Guru, ma adesso lo vedremo interpretare una serie di folli e variegati personaggi dal look assurdo, capace di rendere quasi irriconoscibile il grande attore comico.

Nella nuova serie evento di Netflix si narra che nel 1347 cinque uomini eruditi hanno scoperto la causa della peste nera e vennero definiti eretici dalla Chiesa, così decidono di formare un’organizzazione segreta chiamata Pentaverate, la cui esistenza rischia di essere svelata da un giornalista canadese. Myers in questa prima stagione (non sappiamo se lo show proseguirà oltre) impersonerà ben otto personaggi diversi, incluso quello del giornalista protagonista della vicenda.

Myers sarà quindi Ken Scarborough, il già citato giornalista canadese, Anthony Lanswodne, un esperto in cospirazioni, determinato a esporre l’organizzazione segreta, Rex Smith, conduttore radiofonico esperto in cospirazioni, Lord Lordington, membro più anziano e di grado superiore del Pentaverate, Bruce Baldwin, ex magnate del settore dei media, Mishu Ivanov, un ex oligarca russo, Shep Gordon, ex manager attivo nel settore rock ‘n roll e Jason Eccleston, genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentevarate, MENTOR.

Il debutto di The Pentaverate è fissato per il 5 maggio 2022.

Recentemente avevamo visto Myers nei panni del Dr. Male in uno spot del Super Bowl 2022.