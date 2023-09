Mila Kunis e Ashton Kutcher nella bufera per un processo di molestie: cosa è successo

Mila Kunis è sicuramente una delle attrici più discusse di Hollywood, non solo perché di recente era persino girata la voce che potesse essere la scelta definitiva da parte dei Marvel Studios per dare un volto a Susan Storm nel film sui Fantastici 4.

Infatti, di recente lei insieme al marito Ashton Kutcher, che in molti ricorderanno per la sit-com Due Uomini e Mezzo assieme a Charlie Sheen, sono finiti in una vera e proprio bufera sul web.

La motivazione dietro a tutto ciò è abbastanza semplice, sembra infatti che alcune lettere a favore di Danny Masterson, accusato di violenza sessuale e tutt'ora sotto processo, siano state rese pubbliche.

Ovviamente la coppia è corsa subito ai ripari sui social, pubblicando un video sul profilo di Kutcher in cui si scusano pubblicamente per le lettere, dove definirebbero l'attore sotto accusa come "un vero modello da seguire".

Il marito della Kunis inizia il video, che potete trovare come sempre in calce a questa notizia, affermando: "Siamo coscienti che queste lettere abbiano creato molti malumori", mentre Mila continua affermando il loro sostegno alle vittime di Masterson.

"Abbiamo sempre sostenuto le sue vittime, e continueremo a farlo anche in futuro".

Voi cosa ne pensate?