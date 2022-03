Mila Kunis e Ashton Kutcher per i rifugiati ucraini: raccolti 17 milioni di dollari!

Dopo l'annuncio di Ryan Reynolds e Blake Lively di una donazione di un milione di dollari per l'UNHCR anche altre star dello spettacolo hanno deciso di scendere in campo in difesa dei rifugiati ucraini in fuga dalla sanguinosa guerra scoppiata sul proprio territorio e così, Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno lanciato una raccolta fondi.

In meno di una settimana sono stati raccolti oltre 17 milioni di dollari sulla piattaforma GoFundMe, superando quindi in pochi giorni più della metà di quello che è il loro obiettivo, ovvero raccogliere circa 30 milioni di dollari.

Questa causa tocca molto da vicino le due star di Hollywood, soprattutto perchè la star de Il Cigno Nero è nata proprio in Ucraina ed è li che ha trascorso la sua infanzia prima di trasferirsi negli Stati Uniti con la sua famiglia all'età di 8 anni.

"Volevamo solo darvi un rapido aggiornamento su dove siamo arrivati con la raccolta fondi. Siamo a metà", ha detto la Kunis nel video postato sui social. "Siamo super eccitati e vogliamo ringraziare ognuno di voi. Sono state 48 ore incredibili".

Finora, oltre 47.000 persone hanno contribuito alla raccolta fondi. La coppia prevede di utilizzare il denaro per aiuti umanitari rivolti a tutti quelli che sono in fuga dalla guerra e ha anche collaborato con i dirigenti di Flexport.org per organizzare spedizioni di beni di prima necessità, nonché con il team di Airbnb.org al fine di fornire gratuitamente, alloggi a tutti rifugiati.

"Siamo a metà strada. Siamo a $ 15 milioni e ci stiamo dirigendo verso $ 30. Faremo in modo che questo accada presto", ha continuato Kutcher.

Proprio come loro, anche Angelina Jolie ha deciso di aiutare gli ucraini che cercano rifugio dopo i terribili bombardamenti che hanno colpito la propria nazione. Il cordone di aiuti provenienti delle star di Hollywood continua dunque ad allargarsi.