Milan - Benfica, dove guardarla gratis in TV ed in streaming

Secondo appuntamento per il nuovo Milan di Marco Giampaolo nell'International Champions Cup. Dopo la sfida con il Bayern Monaco, i rossoneri scenderanno in campo al Gillette Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti, per il match contro il Benfica.

L'appuntamento è fissato per domenica 28 Luglio alle ore 21:00 italiane, un orario più comodo rispetto all'appuntamento precedente andato in onda alle 3:00 di notte.

Cambia l'orario, ma non i modi per guardarlo. Sport Italia infatti continua a confermarsi la casa del grande calcio estivo, avendo acquistato i diritti per la trasmissione dell'intera ICC.

La partita potrà infatti essere vista sul digitale terrestre alla posizione 60 del mux DFREE (UHF 50), oltre che sul sito ufficiale della televisione, che garantisce la riproduzione anche in alta definizione.

Il Milan è reduce dall'ottima prova contro il Benfica, macchiata dall'infortunio di Theo Hernàndez da poco arrivato dal Real Madrid. La squadra rossonera ancora non è completa e tra giocatori in arrivo e vacanze, dovrà fare a meno di alcune pedine che non consentono all'ex allenatore di Empoli e Sampdoria di mettere in campo le proprie idee. A poco più di venti giorni dal via ufficiale della Serie A, la priorità per le squadre è trovare la piena forma ed evitare problemi di natura fisica.