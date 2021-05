Milan, senza Champions League Pioli è in bilico: ecco il possibile sostituto

Il pareggio in casa contro il Cagliari già salvo mette a rischio la qualificazione in Champions League del Milan di Stefano Pioli, che ora dovrà vincere contro l'Atalanta durante l'ultima giornata del campionato. Un'indiscrezione lanciata oggi dalla stampa generalista parla di un tecnico rossonero in bilico.

Nonostante l'ottimo lavoro portato avanti durante questo ultimo anno e mezzo (ricordiamo che il Milan è stato Campione d'Inverno), infatti, senza ritorno nell'Europa che conta la dirigenza potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, il Milan starebbe riflettendo sul da farsi e starebbe già preparando le possibili opzioni b. In pole position per prendere il posto del tecnico ex Bologna ed Inter ci sarebbe Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus e pronto a ritornare in pista. Il nome dell'allenatore di Figline era circolato anche in ottica Roma che, però, come noto ha optato per Mourinho. Sulle tracce dell'allenatore toscano ci sarebbe anche il Tottenham, che però resta vigile sulla situazione di Antonio Conte all'Inter.

Un'altra opzione su cui la dirigenza del Milan starebbe riflettendo è quella che porta a Gian Piero Gasperini, che però difficilmente lascerà l'Atalanta con cui ha di recente conquistato la qualificazione in Champions League per il terzo anno consecutivo.