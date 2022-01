Milano Fashion Week, da Asa Butterfield a Kyle MacLachlan: attori in passerella per Prada

Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato a Milano la loro collezione maschile Prada portando in passerella dieci star internazionali, attori famosi per i loro iconici ruoli in serie tv e film di successo, che hanno indossato abiti da lavoro eleganti e formali che sono stati interpretati in chiave contemporanea.

Kyle MacLachlan, indimenticato interprete di Dale Cooper in Twin Peaks, ha aperto la sfilata indossando un classico soprabito scuro, sovrapposto a un completo blu metallizzato. L’attore ha commentato su Twitter questa nuova esperienza scrivendo: "Grazie #RafSimons! Che onore aprire la sfilata uomo #FW22 di @prada per #MilanoFashionWeek!" come potete vedere in calce alla notizia.



MacLachlan è stato seguito poi da alcuni suoi colleghi a partire da Thomas Brodie-Sangster, che abbiamo visto recentemente nella serie Netflix La Regina degli Scacchi. Asa Butterfield, giovane star della serie Sex Education che tornerà per una quarta stagione, Damson Idris protagonista di Snowfall e poi ancora Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders e Filippo Scotti protagonista del film di Sorrentino È stata la mano di Dio.



A chiudere la sfilata ci ha pensato Jeff Goldblum, mentre indossava un cappotto simile a quello di MacLachlan ornato da un bordo di pelliccia nera sopra i gomiti e sull'orlo. L'attore ha mostrato un assaggio della sua comicità, entrando da un tunnel illuminato di viola e comportandosi come se fosse sorpreso di ritrovarsi in una sfilata di moda, prima di sfilare a zigzag. Rivedremo presto Goldblum in Jurassic World: Dominion, pellicola in uscita il 10 giugno 2022.

