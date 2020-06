Milena Vukotic imbarazzata ad Io e Te: 'non riesco a leggere in napoletano'

Nella puntata di oggi di Io e Te è stata ospite Milena Vukotic, l'attrice che ha recitato con Villaggio, Monicelli e Bolognini e che ha portato da Pierluigi Diaco il suo stile e la sua raffinatezza oltre che una timidezza e timidezza che la rendono diversa dagli altri personaggi televisivi.

Diaco ha chiesto a Milena di intonare alcuni versi di "Reginella", un classico della canzone napoletana. E' qui che è venuta fuori tutta la sua modestia, in quanto si è bloccata ed ha spiegato che "non riesco a leggere in napoletano", riferendosi al testo che le era stato messo davanti.

Milena ha anche confessato che la sua più grande passione, oltre alla recitazione, è il ballo. Ecco perchè aveva annunciato ad alcuni amici di voler prendere parte a Ballando Con Le Stelle, salvo poi tornare suoi propri passi: "mi hanno guardato un po’ così, mi hanno detto che forse non era il caso. Ma io ero avvantaggiata, per anni era stata la mia professione".

La Vukotic è tornata in TV qualche mese fa con Fantozzi Subisce Ancora, in cui interpretava il ruolo della signora Pina Fantozzi, la moglie del ragionier Ugo, un personaggio che l'ha resa famosa anche al grande pubblico televisivo del nostro paese.