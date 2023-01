Miles Teller è Nova in questa stupenda fan art del nuovo e misterioso progetto Marvel

Anno nuovo, fan art nuova! Oggi, infatti, possiamo ammirare come potrebbe apparire Miles Teller nei panni di Nova, qualora dovesse essere scelto come protagonista di questo nuovissimo progetto targato Marvel Studios e del quale sappiamo ancora molto poco. Kevin Feige sarà sempre il produttore esecutivo, ma manca ancora un attore collegato al ruolo.

Gli ultimi rumor in merito indicavano che Nova sarebbe diventato un film, quindi non dovrebbe più essere una serie in arrivo su Disney+ come precedentemente riportato. Tuttavia, in mancanza di una conferma ufficiale, continueremo a parlarne nella sezione serial di EveryEye, fino all'arrivo di ulteriori novità. Dando uno sguardo al look di Teller come Nova, non si può non rimanere impressionati, la fan art è molto suggestiva, in particolare per quanto riguarda gli effetti del costume e sugli occhi dell'attore.

Dopo un anno molto prolifico per Teller, tra i protagonisti del successo internazionale di Top Gun: Maverick, sembra che la strada per un nuovo cinecomic sia ormai spianata. Infatti, come ricorderete (a malincuore, crediamo), Teller non è estraneo ai supereroi, visto che ha recitato nel flop di Josh Trank, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, nel ruolo di Reed Richards. Forse anche in relazione al brutto esito del film di Trank, l'occasione di rientrare in un progetto maggiormente strutturato come uno show MCU potrebbe ingolosirlo.

Nel frattempo, John Krasinski è apparso come Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche se l'intenzione dei Marvel Studios dovrebbe essere quella di ingaggiare un altro attore per il film sui Fantastici 4 ambientato nel MCU principale. I fan rimarranno certamente delusi, specialmente dopo che per anni hanno richiesto Krasinski a gran voce nel ruolo, ma i Marvel Studios ci hanno ormai abituato a scelte di casting perfettamente azzeccate.

Chissà se anche Miles Teller sarà il candidato principale per Nova, un personaggio molto conosciuto tra gli appassionati di fumetti, ma meno noto al resto del pubblico. In una recente intervista, Teller si era detto interessato a entrare nel MCU in futuro.