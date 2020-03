Miley Cyrus e gli altri: cosa fanno oggi i ragazzi di Hannah Montana?

In onda su Disney Channel a partire dal 24 marzo 2006, la serie Hannah Montana è diventata subito popolarissima tra i giovanissimi, andando avanti per quattro stagioni e un totale di 98 episodi. All'epoca il mondo non aveva mai sentito parlare di Miley Cyrus, che oggi è invece una star di fama mondiale.

La serie, che raccontava la storia di un'adolescente ordinaria dalla doppia vita di popstar, ha generato anche quattro colonne sonore - una per ogni stagione - un film-concerto in 3D e un film (leggi qui la nostra recensione), e in questi giorni si fa sempre più concreta la possibilità di un prequel.

Dopo il successo di Hannah Montana, come sappiamo, la protagonista Miley Cyrus è diventata in poco tempo una delle icone della musica pop, attraversando una fase ribelle e disinibita, fatta di scatti provocanti, twerking e video come quello di Wrecking Ball in cui appare praticamente nuda. Tutti ci ricordiamo di lei, ma cosa fanno adesso i suoi colleghi dell'epoca?

Emily Osment, che interpretava Lilly Truscott, ha continuato la carriera come doppiatrice (I Griffin, Rainbow Brite) ed è apparsa tra l'altro in Young & Hungry e Il Metodo Kominsky. Jason Earles (Jackson Stewart) ha continuato a recitare in spettacoli come Kickin'It suDisney XD e Hotel Du Loone. Nel 2017, ha sposato Katie Drysen. Mitchel Musso (Oliver Oken), dopo alcuni guai con la legge, è oggi anche lui un doppiatore di cartoni animati, mentre Moses Aira (Rico), dopo essere apparso in Pitch Perfect 3, sarà presto al cinema con The King of Staten Island, diretto da Judd Apatow.

Billy Ray Cyrus, padre di Miley nella fiction e nella vita, ha invece continuato la carriera musicale, raggiungendo per la prima volta la vetta nella classifica dei singoli grazie al remix di Old Town Road, insieme a Lil Nas X. La piccola Noah Cyrus, infine, dopo aver pubblicato nel 2016 il primo singolo Make Me (Cry), ha realizzato nel 2018 Live or Die in coppia con Lil Xan.