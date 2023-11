Miley Cyrus compie 31 anni: 'Breaking Bad? Non ho retto, è solo lui che tossisce'

Avete presente quella serie o quel film che tutti amano ma che voi proprio non riuscite a digerire? Non nascondetevi, tutti ne abbiamo una, e magari spesso cerchiamo di evitare di parlarne per non incorrere in discussioni che rischiano di prendere una brutta piega: bene, Miley Cyrus da questa paura non è stata neanche sfiorata!

L'attrice che oggi compie 31 anni, e che recentemente ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico a causa di Black Mirror, ha infatti esposto nella maniera più brutale il suo parere su una delle serie TV più amate e premiate di sempre: stiamo parlando, ovviamente, di sua maestà Breaking Bad.

"Con Breaking Bad ci ho provato, ma non sono riuscita a reggere per troppo tempo. È soltanto lui che tossisce un sacco. Sono alla prima stagione e il suo tossire mi sta facendo diventare pazza. Ok, abbiamo capito, stai morendo. Hai davvero bisogno di un'altra scena di due minuti sull'ennesimo attacco di tosse? È troppo. Come fa a venir fuori da ogni situazione pericolosa? Semplicemente comincia a tossire" sono state le sue parole.

Un parere che, ne siamo sicuri, non mancherà di far infuriare più di qualcuno: e voi come la pensate? Fate parte dei milioni di fan che hanno amato Breaking Bad o appartenete a quella minoranza che proprio non ha sopportato Walter White e soci? Fatecelo sapere nei commenti!