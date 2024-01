Miley Cyrus è in guerra col padre Billy Ray? Le voci sulla star di Hannah Montana

Quando si parla di rapporti padre-figlio nel mondo dello spettacolo molto spesso si finisce in situazioni molto più complicate di quanto si possa prevedere. Questo sembra essere anche il caso di Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus che, ancora oggi, sembra non siano in buoni rapporti.

Dopo il ritorno alle serie tv di Miley Cyrus con Black Mirror, si è inevitabilmente tornati ad interessarsi di quello che è stato l'esordio dell'attrice/cantante quando era appena una ragazzina con Hannah Montana. Non è raro che ad Hollywood i rapporti tra padri e figli non siano idilliaci e si stanno riducendo al minimo quelle coppie che dimostrano di avere un legame sano e capace di crescere nel tempo. Tra questi non ci sono la Cyrus e suo padre che, a quanto pare, sono in rotta di collisione già da anni, dopo il divorzio di Biily Ray con la madre di Miley, Tish Cyrus.

Il divorzio tra il cantante e la moglie ha rotto degli equilibri che, a quanto pare erano già molto labili. Una fonte vicina ad entrambi avrebbe rivelato che alla base dei loro scontri, iniziati nel 2022, ci sia una voglia di non fare alcun modo marcia indietro su alcune parole dette. "Ci sono stati scambi di parole su quello che è successo verso la fine del matrimonio di Billy e Tish e da allora in poi, loro vedono chiaramente le cose in modo molto diverso. Nessuno dei due è particolarmente desideroso di fare ammenda in questo momento senza scusarsi" ha spiegato la fonte.

