Miley Cyrus sarà di nuovo Hannah Montana: "Spero di dirigere la nuova serie"

Hannah Montana è stato un successo senza precedenti ed ha avuto il merito di lanciare Miley Cyrus nel mondo delle celebrità. L'attrice non è però ancora pronta a dire addio al personaggio e in un'intervista svela i suoi piani per il futuro.

"Sai, onestamente cerco di mettermi quella parrucca in continuazione. È ancora in magazzino a prendere polvere, ma sono pronta a tirarla fuori", ha rivelato all'intervistatrice di 105.3 KTU.

Il ritorno di Hannah Montana sembra solo questione di tempo, quindi, e Cyrus ha precisato: "l'opportunità si presenterà da sola. Sicuramente la farò risorgere ad un certo punto. Ha bisogno di un grande cambio di stile perché è ancora ferma al 2008, quindi dovrò andare a fare shopping con Miss Montana, ma comunque sì, amerei fare un'altra serie. Credo che sarebbe difficile per me restare chiusa in uno studio per un paio di anni, ma è qualcosa che vedo nel futuro, e spero di essere io a dirigerla".

Dopo aver lavorato nella serie Disney, l'attrice ha operato un brusco cambio di stile, dedicandosi più che altro al mondo della musica e rivoluzionando il suo approccio nei confronti del pubblico. Da icona giovanile è quindi diventata una delle cantanti più famose al mondo, anche grazie alle sue provocazioni.

Un ritorno alle origini potrebbe accontentare i fan? Lo scopriremo prossimamente, e chissà se non ci sono già dei piani precisi per un sorprendente ritorno, magari legati al prequel di Hannah Montana di cui si vociferava.