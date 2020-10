Miley Cyrus rivela: 'Ho visto un alieno e la sua navicella'

Si torna a parlare di artisti e membri del mondo dello spettacolo: dopo il Successo di Lady Gaga agli MTV Video Awards, vi segnaliamo questa intervista a Miley Cyrus, in cui la cantante rivela di essere stata inseguita da un UFO.

La musicista ne ha parlato durante una lunga intervista concessa al giornale "Interview Magazine", in cui ha discusso con il designer americano Rick Owens riguardo la sua vita durante i lunghi tour che la portano a viaggiare in tutto il mondo. Parlando delle sue esperienze, Miley Cyrus ha anche risposto così alla domanda del suo interlocutore, che le chiedeva se avesse mai avuto qualche incontro con esseri extraterrestri: "Ho avuto un'esperienza del genere in realtà. Stavo guidando per San Bernardino con un amico e siamo stati inseguiti da un essere simile ad un UFO. Sono piuttosto sicura di quello che ho visto, ma devo ammettere che avevo comprato dell'olio alla marijuana da un tipo di fronte ad un negozio di taco, quindi potrebbe essere stato anche quello. Sembrava uno spazzaneve volante, aveva questo grande aratro sul davanti ed era illuminato di giallo".

Continua poi: "L'ho visto volare e anche il mio amico ha notato la stessa cosa. C'erano anche altre macchine in strada e si sono fermati anche loro a guardare cosa fosse, quindi penso sia una cosa vera". Per finire vi segnaliamo il nuovo outfit di Melissa Satta.