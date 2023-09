Miley Cyrus ha sofferto di attacchi di panico a causa di Black Mirror

La quinta stagione di Black Mirror ha visto una delle pop-star più amate dal pubblico come protagonista, Miley Cyrus in un episodio distopico e ricco d'ansia. D'ansia però era piena anche la protagonista durante le riprese. Come mai?

"Stavo girando Black Mirror e mentre ero lì gli incendi sono avvenuti a Malibu. Ero in Sudafrica ma [l'episodio] si svolgeva a Malibu, quindi è stato un vero e proprio viaggio. Due o tre anni dopo l'accaduto, non capivo, ma ho avuto un attacco d'ansia con una visione in cui ero legata a una barella. Facevo questi sogni ogni volta che andavo ad esibirmi, e pensavo che fosse solo una visione ansiosa che non aveva senso... Ma in realtà, mentre la mia casa bruciava, ero legata a una barella con le mani bloccate da manette legate a un letto [per le riprese di Black Mirror. [...] Ho scoperto che la mia casa era stata rasa al suolo, e questo è avvenuto il giorno successivo [alle riprese]. Ma lo spettacolo deve continuare", ha affermato la cantante in un nuovo video per Vanity Fair.

L'attacco di panico sarebbe stato dunque scatenato dal disastro naturale durante le riprese del video musicale On a Roll. Ma questo non ha fermato l'attrice, che ha proseguito con il suo lavoro.