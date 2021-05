Millarworld su Netflix: The Magic Order torna in sviluppo, annunciata una nuova serie spy

In attesa di mettere finalmente gli occhi su Jupiter's Legacy, disponibile su Netflix a partire da domani 7 maggio, Mark Millar ha presentato tutti i progetti del Millarworld in arrivo sulla piattaforma streaming, compresa una serie TV di cui non si sapeva ancora nulla.

In un lungo comunicato diffuso da Deadline, il fumettista ha infatti rivelato di essere al lavoro su una serie live-action spionistica composta da sei episodi, al momento ancora senza titolo. "Lo sceneggiatore è una persona di cui sono un grande fan da due decenni ed è stata l'unica persona a cui mi sono rivolto. Questo ha il potenziale per diventare uno dei più grandi franchise che abbia mai creato".

A sorpresa, l'autore ha inoltre confermato che The Magic Order è tornata in fase di sviluppo nonostante la cancellazione dello scorso ottobre. "Un po' di tempo in più ci ha permesso di rivedere completamente il materiale, e dovremmo iniziare a scrivere la sceneggiatura molto presto" ha spiegato Millar.

Intanto prosegue come previsto anche la lavorazione di American Jesus, affidato alle mani "talentuose e capaci" di Everardo Gout (Luke Cage, Secret Lies) e Leopoldo Gout (Molly's Game, Instinct). "Sono sbalordito dalle scelte creative che Netflix ci ha permesso, in particolare il fatto che questa serie includerà dialoghi in spagnolo e inglese" ha aggiunto.

Oltre a confermare lo sviluppo del film Reborn scritto da Bek Smith, infine, Millar ha rivelato che l'adattamento anime di Super Crooks debutterà su Netflix entro la fine dell'anno. Incentrata su otto supercriminali, la serie è composta da 13 episodi della durata di 20 minuti ed è realizzata da Bones, casa di produzione dietro a fortunati anime quali Mob Psycho 100 e My Hero Academia.



Quali sono i progetti del Millarworld che attendete con più trepidazione? Fatecelo sapere nei commenti.