Millie Bobbie Brown: cosa sta facendo in quarantena la star di Stranger Things?

Millie Bobbie Brown è un'attrice davvero promettente, nota soprattutto per aver interpretato Undici in Stranger Things, ma anche molto seguita sui social. I fan sono infatti soliti andare a curiosare sul suo profilo Instagram per seguire la vita quotidiana della 16enne: ma come sta trascorrendo la quarantena?

Dando un'occhiata al suo account, che attualmente vanta ben 33 milioni di persone, si possono seguire le attività della ragazzina nell'ultimo periodo: il 19 marzo, per esempio, Millie ha pubblicato uno scatto dedicato alla nonna. Nell'immagine tiene in mano un cartellone su cui c'è scritto che "sta a casa per la sua famiglia, la nonna, gli anziani e gli immunodepressi". Un vero e proprio invito a rispettare il lockdown.

L'attrice si dedica poi alle challenge, di quelle che vanno di moda sui social e in cui bisogna menzionare gli amici per invitarli a fare lo stesso. Il 29 marzo ha allora pubblicato un'immagine in cui rivela di aver visto The Crown, di essere immersa nella visione di The Society e di avere intenzione di guardare All American. Le avrà viste tutte?

Un paio di foto pubblicate il 10 aprile la ritraggono poi, tutta in lilla (con tanto di pantofole!), in compagnia di uno splendido cavallo. La giornata è davvero splendida... e il suo sorriso pure!

Il 25 aprile ha messo invece online un divertente video in cui balla in compagnia delle sue amiche, ma a distanza utilizzando il servizio di videochat Houseparty. Più recentemente, il 3 maggio, ha infine pubblicato un video con una dedica a sua madre, vista la Festa della Mamma ormai prossima.

Millie Bobbie Brown tornerà nei panni della protagonista femminile della serie di punta Netflix quando debutterà la quarta stagione. Di recente, sono stati svelati i film che hanno ispirato Stranger Things 4. Sembrerebbe inoltre che in Stranger Things 4 ci sarà una rivelazione sul passato di Hopper (pare che David Harbour, interprete dello sceriffo, possa averlo spoilerato al Liverpool Comic-Con).