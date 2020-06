Millie Bobbie Brown sostiene Black Lives Matter: il post sensibile dell'attrice

Millie Bobby Brown non ha mancato l'occasione di unirsi alle star che in questi ultimi giorni hanno pubblicato contenuti contro il razzismo, in seguito al brutale omicidio di George Floyd.

L'attrice che interpreta Undici in Stranger Things ha lanciato ben tre immagini con l'hashtag #BlackLivesMatter, una delle quali completamente nera, pubblicata in occasione del #BlackOutTuesday (giornata in cui gli utenti hanno protestato contro il razzismo assentandosi dai social). Il contributo di Millie Bobby Brown è prezioso non solo perché, pur essendo ancora giovanissima, è molto seguita su Instagram, ma anche perché invita le persone a effettuare donazioni al movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro la disparità razziale.

In un post pubblicato nelle scorse ore, riportato in calce alla notizia, si può leggere: "Se non sei sicuro di come rispondere, ascolta. Se non sei sicuro di cosa leggere, fai una ricerca. Se non sei sicuro di cosa fare, dona". Insomma, un'immagine che comunica benissimo ciò che l'attrice vorrebbe che i suoi follower facessero in questo periodo triste, dal punto di vista umano e del rispetto reciproco, per la società odierna.

La quarantena di Millie Bobbie Brown non è stata affatto un momento di stop per la giovane star, che si è sempre data da fare con tante attività. Non vediamo l'ora di vederla tornare nella prossima stagione della serie di punta di Netflix: ecco quando potrebbe uscire Stranger Things 4.