Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things: 'Sono pronta a lasciare'

Dopo le recenti dichiarazioni di David Harbour sull'addio a Stranger Things in vista della stagione finale, anche la protagonista Millie Bobby Brown si è detta pronta a lasciarsi alle spalle la serie targata Netflix che l'ha resa famosa in tutto il mondo.

Quando Stranger Things tornerà per la sua quinta stagione, infatti, l'acclamata serie tv di fantascienza ambientata negli anni '80 e intorno alle atmosfere dei film Amblin sarà arrivata al capolinea, dato che gli autori - i Duffer Bros - hanno promesso che i prossimi episodi di Stranger Things saranno gli ultimi della serie principale (in attesa di probabili spin-off, per lo meno). Per Millie Bobby Brown, però, si tratta del momento giusto per dire addio, come l'attrice ha ribadito al Women's Wear Daily.

"Penso di essere pronta", si è confidata Millie Bobby Brown, entrata nel cast della serie Netflix poco più che bambina e cresciuta letteralmente sul set. "Stranger Things è stata una parte così importante della mia vita, ma è come essere di fronte alla cerimonia del diploma delle superiori, come l'ultimo anno di scuola: sei pronta per andare avanti e sei grata per il tempo che hai vissuto. Ora però è arrivato il momento di andare avanti e vivere il resto della tua vita."

Ricordiamo che Stranger Things 5 non ha ancora una data d'uscita, rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.