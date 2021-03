Millie Bobby Brown, il suo primo bacio è stato con Mike di Stranger Things: ecco come andò

Stranger Things ha debuttato su Netflix nel 2016 ed è diventato un successo immediato e planetario. Millie Bobby Brown è diventata una delle più grandi giovani star emergenti interpretando Jane Hopper, alias Undici, una ragazza che possiede poteri sia telepatici che psicocinetici.

Mentre la prima stagione era incentrata sulla scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp), la terza è stata caratterizzata da un complotto governativo e la quarta stagione di Stranger Things arriverà molto presto su Netflix.



Undici è riuscita a fuggire dal laboratorio di Hawkins nella prima stagione, ed è diventata amica di Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) per poi essere adottata da Jim Hopper (David Harbour) alla fine della seconda stagione.

Brown ha sorpreso il mondo intero per la sua capacità interpretativa mentre si trasformava da ragazza terrorizzata dal mondo ad eroina coraggiosa e leale.

Dopo il grande successo ottenuto, qualcuno si è domandato se il primo bacio di Millie è stato quello dato all’amico e collega Finn Wolfhard proprio sul set della serie e Brown ha ammesso che è stato così, ed è stato incredibilmente imbarazzante perché è stato un momento importante per lei, e le telecamere e i membri della troupe e la sua stessa famiglia erano lì a guardarli.



"Mio padre stava guardando", ha detto in un'intervista. “Mio padre ha guardato tutto, tutta la mia famiglia era lì ed è stata la cosa più imbarazzante del mondo. Abbiamo 15 anni. Non era come ‘va bene, facciamolo e basta.’ Era come, 'Okay...cosa vuoi fare adesso? Ci abbracciamo?’ Non avevo idea di cosa fare, era come nella vita reale, nessuno sa davvero cosa fare. Non c'è davvero preparazione.”

Ma Millie ha trovato il lato positivo: “Ma c'è un altro aspetto. È semplicemente fantastico immortalare il tuo primo bacio sullo schermo, così da poterlo mostrare alle persone. Tipo "Ehi, questo è stato il mio primo bacio!""



Di certo non tutti possono raccontare di aver dato il primo bacio davanti alle telecamere di una serie di successo e nonostante l'imbarazzo è stato un momento molto tenero e dolce.



