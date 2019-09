Millie Bobby Brown cambia look: è un indizio su Stranger Things?

L'attrice Millie Bobby Brown cambia radicalmente il proprio look con un nuovo colore di capelli completamente diverso da come eravamo abituati a vederla durante le tre stagioni di Stranger Things. Tutto ciò, per i fan, potrebbe diventare motivo di speculazione per l'eventuale nuova stagione della serie Netflix.

Sono passati ormai mesi da quando abbiamo potuto assistere alle ultime avventure dei protagonisti della celebre serie ambientata durante gli anni '80, il decennio pop per eccellenza. Ma gli eventi drammatici del finale di stagione hanno lasciato molti degli appassionati con il fiato sospeso e in preda alla malinconia.

Ma a mantenere vivo l'interesse dei fan ci hanno pensato gli strani post su instagram di David Harbour con cui l'attore, interprete dello sceriffo Jim Hopper, si è divertito nel lasciare chiari riferimenti e citazioni, seppur enigmatiche e mai palesi, alla serie.

Questa volta la protagonista della foto è invece la giovane attrice interprete di Undici, apparsa insieme al proprio parrucchiere mentre sfoggia un rivoluzionario colore biondo. A questo punto sorge spontaneo il dubbio: si tratta di un cambiamento fine a sé stesso o potrebbe essere collegato a eventuali lavori per l'ipotetica quarta stagione di Stranger Things?

Rimanendo con questo dubbio, vi lasciamo alla foto - che come al solito potete trovare in calce all'articolo - ricordandovi che il colosso dello streaming non ha ancora fatto nessun annuncio ufficiale sulla nuova stagione di Stranger Things.