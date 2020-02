Millie Bobby Brown compie 16 anni e riflette sulle critiche ricevute da quando è famosa

Millie Bobby Brown ha compiuto 16 anni e ha approfittato del suo compleanno per riflettere su alcune delle lotte che ha dovuto affrontare in questi anni, da quando è diventata una star globale grazie al successo di Stranger Things. In un video pubblicato su Instagram, l'attrice ha pubblicato alcune frasi, titoli e commenti che la riguardano.

Nel video, con in sottofondo Changes di Justin Bieber, Millie Bobby Brown mostra alcuni spezzoni di quella che è stata la sua frenetica vita pubblica negli ultimi anni, con giudizi e titoli di articoli intervallati da video di paparazzi durante diversi eventi. Dopo le frasi sui giudizi inopportuni a lei indirizzati negli anni, il filmato inizia a mostrare alcune immagini dell'attrice felice, fino alla chiusura in cui soffia sulle candeline della torta di compleanno.



Il video è accompagnato dalla seguente didascalia:"16 anni sono sembrati un tempo molto lungo. Sento che il cambiamento deve avvenire non solo per questa generazione ma anche per la prossima. Il nostro mondo ha bisogno di gentilezza e sostegno per far crescere con successo noi bambini. Gli ultimi anni non sono stati facili, lo ammetto. Ci sono momenti in cui mi sento frustrata per noncuranza, commenti inappropriati, sessualizzazione e insulti non necessari che alla fine mi hanno provocato dolore e insicurezza. Ma non sarò mai sconfitta. Continuerò a fare ciò che amo e a diffondere il messaggio per attuare il cambiamento. Concentriamoci su ciò che deve cambiare e spero che questo video v'informi sulle cose che accadono dietro le quinte dei titoli e dei flash delle luci. Non vi preoccupate, troverò sempre un modo per sorridere".

In risposta al suo post sono arrivati i commenti dell'amico e collega Noah Schapp:"Buon compleanno Millie, quest'anno sarà ancora il tuo anno. ANCORA. Brindiamo ai 16 anni!". Tra i commenti anche quello del premio Oscar Octavia Spencer:"Stai mostrando un grande equilibrio in questo settore che ha un controllo scrupoloso! Goditi ogni aspetto dell'essere sedicenne. Fidati di me, non ci si ferma nemmeno quando si hanno 35 anni come me. Ok, NON ho 35 anni. Ma resisti, tesoro".

Anche Netflix ha fatto gli auguri a Millie Bobby Brown, con un post dedicato proprio all'interprete di Undici. Su Everyeye trovate il nuovo teaser di Stranger Things 4.