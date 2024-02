Millie Bobby Brown compie 20 anni: come ottenne il ruolo di Undici in Stranger Things?

Non sappiamo voi, ma noi non riusciamo proprio a immaginare una Stranger Things priva di Millie Bobby Brown (così come, a dirla tutta, facciamo fatica a fare il contrario, al netto dell'indiscutibile talento della nostra): ma chi conosce la storia del percorso che portò la star di Enola Holmes a far parte della serie Netflix?

La nostra Millie, che oggi compie 20 anni e che recentemente è apparsa disperata nelle nuove foto dal set di Stranger Things 5, ha dovuto far fronte a un po' di delusioni prima di finire a far parte del cast dello show che le avrebbe cambiato la vita: la sua storia comprende anche un provino fallito per Game of Thrones!

"Ho fatto provini su provini. Per ogni cosa. Poi ho provato a fare il provino per Game of Thrones, ma non sono stata scelta. Non è stato facile accettarlo, volevo davvero quel ruolo. Ero sfiduciata e addolorata dal rifiuto. Ho anche pensato di smettere subito con la recitazione. Poi ho fatto un'ultimo tentativo per questa serie Netflix intitolata Montauk. Due mesi dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Ci piacerebbe parlare su Skype con te'. Abbiamo parlato e mi hanno presa. Poi la serie è stata reintitolata Stranger Things e il resto è storia" sono state le sue parole. Un bene che le cose siano andate così? Diteci la vostra nei commenti!