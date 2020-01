Millie Bobby Brown conferma l'imminente inizio delle riprese di Stranger Things 4

Come da tradizione anche i dettagli della quarta stagione di Stranger Things sono completamente ignoti, ma la star dello show, Millie Bobby Brown, rispondendo ad una domanda nelle sue storie di Instagram ha confermato l'inizio imminente delle riprese. Al momento non si conosce il periodo nel quale verrà pubblicato il quarto ciclo d'episodi.

L'attenzione dei fan è altissima ma certamente l'attesa non sarà così breve, considerando che dovremo probabilmente aspettare la fine del 2020 o addirittura l'inizio del 2021 per poter tornare a seguire le avventure di Undici e dei suoi amici.

Rispondendo ad una domanda sull'inizio delle riprese, Brown ha risposto:"Presto! All'inizio di quest'anno di sicuro e sono molto emozionata!".



La terza stagione della serie ha portato diversi cambiamenti tra i personaggi principali della serie, con Undici che si trasferisce da Hawkins insieme a Joyce, Will e Jonathan, dopo la morte (presunta?) dello sceriffo Hopper.

I fan nei mesi successivi hanno speculato molto sul destino di Jim Hopper, ancora piuttosto nebuloso, nonostante la possibile morte del personaggio all'interno del bunker sotterraneo russo. Secondo David Harbour la morte attuale di Hopper sarebbe il finale perfetto.

Nei giorni scorsi si parlava di riprese già iniziate in Lituania ma leggendo la risposta di Millie Bobby Brown è probabile che invece nulla sia cominciato, nonostante la conferma del primo ciak in questi primi mesi dell'anno.