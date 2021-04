Millie Bobby Brown confessa:'Non ho mai visto Star Wars, Harry Potter e l'MCU'

I film dell'MCU hanno superato la soglia del miliardo di dollari, con Avengers: Endgame che ha scavalcato addirittura quota 2 miliardi, diventando per qualche tempo il film dal più alto incasso di sempre. Per non parlare degli incassi di Star Wars, saga iconica creata da George Lucas. Si presume quindi che tutti abbiano visto questi film.

In realtà ci sono persone che non hanno interesse a buttarsi a capofitto nei cinecomic, oppure lanciarsi verso una galassia lontana, lontana. Tra queste c'è la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

L'attrice, 17 anni, ha svelato in una nuova intervista che non solo non ha mai visto un film di Star Wars ma non ha mai visto un film Marvel, della DC o di Harry Potter.



"Non sono il mio genere ma sono aperta a questo. Non sono mai stata del tipo 'mettiamo questo film'. Preferisco Le pagine della nostra vita, mettiamo film romantici. Non ne vado matta perché ci sono dentro, faccio già quelle cose. Voglio vedere cose che siano reali".

La giovanissima interprete di Undici prosegue:"Non ho mai visto Harry Potter. Ho così tanti amici che mi guardano e mi chiedono 'Come?' e io 'non lo so'".

Nella chiacchierata Millie Bobby Brown ha raccontato di aver visto di recente Closer, film del 2004 di Mike Nichols con Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts e Clive Owen.

Millie Bobby Brown ha colpito fan e critica soprattutto nella prima stagione di Stranger Things; interpretando Undici si è rasata i capelli a zero.



Nel frattempo Gaten Matarazzo ha dichiarato di non sapere quando inizieranno le riprese della nuova stagione dello show dei fratelli Duffer.