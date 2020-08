Aspettando Stranger Things 4: tutti i film e le serie TV in cui ritroveremo il cast

In un sol colpo Netflix ha lanciato un intero gruppo di attori che in breve tempo ha conquistato, in ordine, il piccolo schermo, il cuore dei fan e in alcuni casi persino le sale cinematografiche di tutto il mondo. Da Millie Bobby Brown a David Harbour a Maya Hawke, ecco tutte le produzioni che vedranno nel cast i protagonisti di Stranger Things.

Di seguito troverete l'intera line-up di progetti, tra film e serie TV, che li vedranno coinvolti, ma sottolineiamo che, salvo le produzioni in arrivo su piattaforma, le date d'uscita che troverete di seguito potrebbero subire variazioni e che fanno tutte riferimento alla distribuzione statunitense, che potrebbe coincidere o meno con quella italiana.

Millie Bobby Brown: Undici

La giovane protagonista dai poteri sovrannaturali apparirà presto nel film Enola Olmes distribuito da Netflix: nel film, in arrivo il 23 settembre, vestirà i panni della scaltra e perspicace sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes. Ad interpretare i geniali fratelli saranno rispettivamente Henry Cavill e Sam Claflin, mentre Helena Bonham Carter sarà la madre scomparsa. Dovremo invece attendere il 21 maggio del 2021 per vederla in Godzilla vs Kong quarto capitolo del MonsterVerse della Legendary Pictures.

Finn Wolfhard: Mike Wheeler

Anche per Wolfhard ci sarà da aspettare, ma ne varrà la pena: il 5 marzo 2021 lo vedremo nei panni di Trevor, nipote dello scienziato Egon Spengler (Harold Ramis) che dovrà fare i conti con la sovrannaturale eredità lasciatagli dal nonno in Ghostbusters: Afterlife. Attesissimo è anche il Pinocchio di Guillermo del Toro, al cui cast completo vi rimandiamo.

Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair

Lo vedremo al fianco di Idris Elba in Concrete Cowboys: il difficile rapporto padre-figlio, raccontato sullo sfondo di una Philadelphia razzista, violenta e sull'orlo della povertà, sarà presentato questo settembre al Festival Internazionale del Cinema di Toronto.

Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

Noah Schnapp: Will Byers

Joe Keery: Steve Harrington

Natalia Dyer: Nancy Wheeler

Charlie Heaton: Jonathan Byers

Sadie Sink: Max Mayfield

Maya Hawke: Robin Buckley

Winona Ryder: Joyce Byers

David Harbour: Jim Hopper

