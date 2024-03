Millie Bobby Brown ha un profilo fake per le recensioni! 'Sì, sono una Karen'

Cosa hanno in comune Millie Bobby Brown e Karen? Pensandoci così su due piedi, assolutamente niente. Eppure la star di Stranger Things ha ammesso di fare qualcosa che, malgrado la sua giovane età, la spingerebbe verso lo stereotipo di "essere una Karen".

Per chi non ne conoscesse il significato, "essere una Karen" è uno slang americano, e spopolato in tutto il mondo grazie al web, che indica una donna bianca sui 50 anni (rigorosamente con i capelli corti e biondi) che si lamenta sempre e di ogni cosa, razzista e quasi orgogliosa della propria ignoranza. Non è certo il caso di Millie Bobby Brown che però ha dichiarato di lasciare recensioni su hotel, negozi o ristoranti attraverso un account falso: "Ho un nome falso - ha rivelato Millie durante il podcast Table Manners di Jessie e Lennie Ware - perché penso che sia importante! Il punto è questo, per tutta la mia vita le persone mi hanno criticato e quindi a volte te lo restituisco".

L'attrice ha così raccontato alcuni episodi che l'hanno infastidita: il primo in un hotel dove la direttrice ha richiesto un pagamento anticipato malgrado ancora si trovassero in pieno soggiorno e il secondo in un negozio dove la commessa, a suo dire, non ha fatto il suo lavoro con un'anziana cliente. In entrambi questi casi, allora, Millie Bobby Brown ha ammesso di aver lasciato una recensione con un profilo fake: "Ok, sono una Karen. Ma ascolta - ha precisato l'attrice - penso che sia importante sapere dove hai sbagliato, c'è sempre tempo per migliorare!". Insomma W la sincerità!

L'attrice, attualmente su Netflix con Damsel, tornerà (per l'ultima volta) a vestire i panni del suo personaggio più celebre nella quinta stagione di Stranger Things, attualmente in fase di lavorazione: in attesa di scoprire qualche dettaglio in più, potete dare un'occhiata al nuovo video sul set di Stranger Things 5.

