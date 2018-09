Millie Bobby Brown, 11 di Stranger Things racconta cosa si prova ad essere calvi!

Stranger Things dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, tornerà con una terza l’anno prossimo. Alcuni dei membri del cast hanno più volte raccontato le loro esperienze. Ma l’attrice che ha affrontato i maggiori cambiamenti è stata Millie Bobby Brown, il cui look è cambiato nel corso delle due stagioni.

"La testa rasata è stata un grosso problema. Quando non hai i capelli, la pioggia sembra che ti massaggi dolcemente e la gente ti guarda come se fossi una teppista. Ma la cosa più curiosa era vedere le persone chiedersi se ero malata. E’ stato molto doloroso, ma il loro atteggiamento mi ha insegnato cos’è la compassione. Alla fine, radermi i capelli è stata la cosa migliore che abbia mai fatto."



La star dello show, con più di 17 milioni di followers su Instagram, non si è mai pentita del suo gesto: "E’ stata una lezione preziosa da apprendere avendo una così giovane età, dove per la prima volta mi potevo distinguere dal resto della folla in modo così semplice."



La Brown, non è stata la prima a compiere questo gesto. Molte attrici si sono rasate la testa in passato, inclusi alcuni nomi importanti come Kristen Stewart e Cara Delevigne. La serie tv ritornerà nel 2019 su Netflix, e visto che ci vorrà un po' di tempo, puoi dare un'occhiata a ciò che sappiamo degli episodi di Stranger Things in arrivo fino ad ora.