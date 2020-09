Millie Bobby Brown shock: 'anche io vittima di cyberbullismo'

Millie Bobby Brown si è da poco mostrata nei panni di Enola Holmes nel trailer del nuovo film Netflix e, in attesa di ricominciare le riprese della stagione 4 di Stranger Things, l'attrice ha posato per il noto magazine britannico Who What Wear, per il quale ha anche concesso un'intervista, dove ha avuto modo di parlare di lavoro e vita personale.

Riguardo al suo ruolo nei panni di Enola Holmes, la sorella minore del più famoso investigatore della storia, Millie ha raccontato di come sia stata totalmente assorbita dal lavoro sul set:

"Volevo far parte del processo di casting e della scrittura, e in generale di ogni livello di produzione per il film. Quando vivevo a Londra, era difficile per me riuscire a immaginarmi come una personalità londinese forte. Dopo aver letto il libro (di Enola Holmes, ndr), ho sentito di aver finalmente trovato una personalità che potesse connettersi con me. Io e mia sorella abbiamo pensato: questo personaggio va sicuramente mostrato"

Interpellata sulle difficoltà per una ragazza giovanissima di riuscire a farsi delle amicizie a causa della professione di attrice, la Brown ha affermato che: "la mia famiglia sono i miei migliori amici, parlo e collaboro con loro ogni giorno, anche per lavoro". Millie e sua sorella Paige attualmente stanno collaborando per produrre il film Netflix A Time Lost.

Infine, la giovane interprete di Undici ha anche parlato della sua vita privata, raccontando di come sia stata vittima di cyberbullismo, dopo la campagna pubblicitaria fatta per Louis Vuitton:

"Ho sofferto molto per il cyberbullismo. Penso che i social media possano essere un luogo di violenza e risentimento. Quando la gente va sulla mia pagina Instagram, vorrei mostrare loro una persona reale, che riesce a essere sé stessa, e che è positiva e felice."

Per celebrare l'intervista e il suo photoshoot, Millie ha pubblicato sul suo account di Instagram un post ritraente la copertina e un altro scatto concesso per la rivista (che trovate in calce alla news).

Ricordiamo che il film Enola Holmes uscirà su Netflix il 23 settembre.