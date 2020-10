Millie Bobby Brown, il sogno della star di Stranger Things: 'Interpretare Amy Winehouse'

In attesa della quarta stagione di Stranger Things, i fan della giovanissima Millie Bobby Brown possono vederla in Enola Holmes, film che sta riscuotendo un enorme successo su Netflix. Ma quali saranno i prossimi progetti per l'attrice che ha raggiunto la fama con il personaggio di Eleven?

Considerando il suo talento e la sua capacità di bucare lo schermo, non è difficile ipotizzare una grande carriera hollywoodiana per Millie Bobby Brown, che sembra avere già le idee abbastanza chiare sui ruoli che le piacerebbe interpretare.

In una recente intervista per Netflix Latinoamérica, infatti, le è stato chiesto quale personaggio storico vorrebbe essere al cinema o in tv. "Non la definirei storica" ha risposto, "ma mi piacerebbe interpretare Amy Winehouse. Personalmente la ritengo un'icona dell'r&b, del blues e fondamentalmente di tutta la cultura musicale. Adoro la sua musica e sono rimasta davvero colpita dalla sua storia, quindi mi piacerebbe interpretarla."

Già lo scorso anno, del resto, Millie Bobby Brown aveva espresso la sua ammirazione per la cantante tragicamente scomparsa nel 2011: in una puntata del Tonight Show con Jimmy Fallon si era persino esibita in una impressionante cover della sua You Know I'm No Good.

Sono circa due anni che si discute di un biopic su Amy Winehouse, a cui è stato dedicato nel 2015 il documentario Amy diretto da Asif Kapadia (leggi qui la nostra recensione).

Per quanto riguarda la prossima stagione di Stranger Things, invece, David Harbour ha promesso per Hopper un ritorno alla Gandalf.