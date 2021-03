Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things incontra Marvel e DC: futuro nei franchise?

La star di Stranger Things e Godzilla vs Kong, Millie Bobby Brown, ha raccontato di aver incontrato Marvel e DC per un ruolo in un progetto imminente. Dopo il ruolo di Undici nella serie Netflix, Millie Bobby Brown è diventata una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. Di recente è entrata a far parte del MonsterVerse.

Dopo il ruolo in Godzilla II - King of the Monsters, Millie Bobby Brown sarà anche nel sequel, Godzilla vs Kong. Nell'ultimo anno Brown è stata protagonista anche di Enola Holmes, film Netflix nel quale ha recitato al fianco di Henry Cavill.

Ovviamente dopo questa notizia i fan stanno cercando di capire quale personaggio potrebbe interpretare la giovane star in uno dei franchise.



Nel corso di un'intervista a Comicbook, Millie Bobby Brown ha raccontato:"Ho partecipato a diverse conversazioni. Farei solo qualcosa che mi sembra giusto, quindi quando sarà, ne parleremo".

Negli ultimi anni Millie Bobby Brown è diventata una delle giovanissime star più apprezzate a Hollywood, aumentando ogni anno il proprio successo.

Ma qualche anno fa Millie Bobby Brown come ottenne la parte in Stranger Things? Nella serie dei fratelli Duffer, Brown interpreta Undici/Jane Ives nello show insieme a Winona Ryder e David Harbour.

Nel frattempo ci sono alcuni aggiornamenti sul kolossal al quale parteciperà Brown. Adam Wingard ha aggiornato i fan su Godzilla vs Kong, il prossimo film del MonsterVerse.