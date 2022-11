Millie Bobby Brown di Stranger Things crede ancora che la Terra sia piatta?

Nonostante la giovane età, Millie Bobby Brown ha saputo quasi sempre gestire molto bene il fatto di essere un'attrice così popolare a Hollywood e vivere la sua vita senza perdere la bussola. Quasi sempre, eccetto quella volta in cui nel corso di una diretta su TikTok quando aveva solo 14 anni disse di credere che la Terra fosse piatta. E adesso?

Ebbene, a quattro anni di distanza dal video in cui l'attrice diffondeva idee terrapiattiste, grazie a un servizio di Vanity Fair per il lancio in streaming di Enola Holmes 2 - a proposito il film Netflix è schizzato in cima alla Top 10 immediatamente dopo l'uscita - è tornata a riferirsi a quelle dichiarazioni dimostrando attraverso un test alla macchina della verità di non credere più a quelle teorie. Quando le viene chiesto se crede ancora alle teorie sulla Terra piatta, la risposta di Millie Bobby Brown è diretta: "No".

Sebbene la macchina abbia verificato la veridicità della sua risposta, la Brown non aiuta molto il suo caso quando subito dopo afferma di non aver mai visto la curvatura della Terra durante i voli in aereo, un fenomeno che molti indicherebbero come prova effettiva del fatto che la Terra non si tonda. Il tecnico che esegue il test deve intervenire rapidamente, ricordando alla Brown che ha visto immagini satellitari di una Terra curva, e dando all'attrice i mezzi per dare una risposta affermativa alla questione, una volta per tutte. Perché per un attimo sembrava ancora che non ci credesse del tutto...

Le teorie sulla Terra piatta risalgono all'Antica Grecia e fanno leva sulla convinzione, ormai superata, che la Terra sia un disco piatto, anziché una sfera come la intende la scienza moderna. Inspiegabilmente, la moderna era digitale (e la disinformazione dei social media/internet) hanno dato origine a una nuova generazione di "terrapiattisti", che ha sposato queste antiche teorie prendendole per vere.

Millie Bobby Brown tornerà nell'acclamata serie Netflix dei fratelli Duffer, anzi a questo proposito vi segnaliamo il titolo del primo episodio di Stranger Things 5. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la recensione di Enola Holmes 2.