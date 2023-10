Millie Bobby Brown dice basta a Stranger Things: 'Ora per me è un impedimento'

Sicuramente la punta di diamante tra le tante produzioni televisive che hanno attraversato la piattaforma Netflix, la serie Stranger Things si prepara ora a passare il testimone dopo la sua quinta e conclusiva stagione, attualmente in lavorazione. Forse è vero che tutte le cose belle finiscono, ma non significa che non dovremmo versare lacrime.

Tuttavia in mezzo a questo mare di tristezza e nostalgia che già da adesso, al solo pensiero di dover dare un addio definitivo al gruppo di nerd più famosi del piccolo schermo, dobbiamo però anche constatare come gli anni siano ormai passati ed è quindi naturale che anche gli attori sentano il bisogno di cambiare.

Per questo non possiamo non essere in parte d'accordo con le recenti dichiarazioni della star di Stranger Things Millie Bobby Brown, la quale considera una vera liberazione la conclusione dello show.

L'attrice si è così espressa durante una recente intervista: "Mi sono detta: 'Va bene, facciamolo. Affrontiamo questo ultimo anno e poi usciamo di qui'. Questo show richiede molto tempo per essere girato e mi impedisce di fare tante altre cose che mi appassionano. Quindi ora posso solo dire: 'Grazie e arrivederci'".

Voi che ne pensate?