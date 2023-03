Millie Bobby Brown di Stranger Things pubblicherà un romanzo

Dopo che Millie Bobby Brown si è dichiarata "pronta per concludere" Stranger Things", la giovane attrice di Marbella ha annunciato il suo prossimo progetto: la pubblicazione del suo primo romanzo, Nineteen Steps, per la casa editrice William Morrow (legata alla celebre Harper/Collins).

La data di uscita provvisoria del libro (traducibile in italiano come "Diciannove passi") è l'autunno 2023, mentre la storia sarà ispirata alla nonna di Brown, sopravvissuta al disastro nella metropolitana di Bethnal Green durante la seconda guerra mondiale.

Ecco la sinossi ufficiale: "Intitolato Nineteen Steps, il romanzo è descritto dall'editore come una 'storia epica di amore, perdita e segreti' che racconta la storia della diciottenne Nellie Morris, che vive insieme alla famiglia a Bethnal Green durante la seconda guerra mondiale. Dopo l'incontro casuale di Nellie con un aviatore americano in stanza nelle vicinanze, durante un raid aereo, si verifica un terribile incidente con conseguenze a dir poco catastrofiche".

Così ha aggiunto l'attrice stessa: "È ispirato alla mia tata Ruth, perciò questo libro è molto personale e con uno spazio speciale nel mio cuore. Sono cresciuta ascoltando storie sulla sua vita durante la guerra, perciò è un vero onore mantenerle vive attraverso la pagina scritta".

In attesa della quinta stagione di Stranger Things, Nineteen Steps non rappresenta certo l'unico prodotto "collaterale" della serie dei Duffer Brothers: basti pensare al film che dirigerà Finn Wolfhard (Hell of a Summer), al ritorno di Winona Ryder nel sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello o al debutto dello spettacolo teatrale Stranger Thing: The First Shadow nel dicembre 2023.