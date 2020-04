Millie Bobby Brown di Stranger Things ha voluto aiutare le persone bloccate in quarantena

Nelle scorse settimane avevamo scoperto che il set di Stranger Things si era spostato in New Mexico, ma le riprese si sono interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus. Nonostante questo Millie Bobby Brown ha voluto aiutare la comunità statunitense, donando dei fondi per 20 mila pasti gratuiti.

L'attrice ha condiviso con i suoi fan un post sul suo profilo Instagram, in cui parla della difficile situazione causata dalla pandemia attualmente in corso. Ecco una parte del commento che potete leggere in calce alla notizia: "Mentre noi stiamo a casa per fare la nostra parte per cercare di appiattire la curva, non ci dobbiamo dimenticare delle persone bisognose. Penso alle persone e alla troupe al lavoro a Santa Fe in New Mexico, che non abbiamo ancora conosciuto dopo esserci trasferiti. Per questo questo io e la mia famiglia abbiamo deciso di donare 20 mila pasti a The Food Depot che si occuperà di consegnarli alle persone bisognose nell'area settentrionale di New Mexico".

Il messaggio è stato molto apprezzato dagli appassionati di Stranger Things, che hanno anche scoperto le serie TV che Millie Bobby Brown sta seguendo in questo periodo, "The Society" e "All American". Se cercate altre notizie sullo show prodotto da Netflix, vi segnaliamo questa intervista a David Harbour di Stranger Things, in cui parla del possibile rinvio della quarta stagione.