Millie Bobby Brown studia in un'università che si trova in Indiana... come Hawkins!

Stranger Things ha raggiunto ottimi risultati con la sua quarta stagione, e mentre la quinta entra in preparazione, Millie Bobby Brown si dedica agli studi. L'attrice si è infatti iscritta al corso online della Purdue University di West Lafayette, nell'Indiana.

Curiosamente, il luogo in cui si trova l'università offre un richiamo a Stranger Things, show ambientato a Hawkins, città immaginaria che si trova appunto nell'Indiana. Ovviamente è stato chiesto all'attrice se la scelta sia un riferimento allo show che l'ha resa celebre, cosa che l'ha fatta sorridere. Nel corso dell'intervista con Allure, Brown ha raccontato l'oggetto dei suoi studi: si sta formando sui servizi alla persona che permettono di "imparare a conoscere il sistema e come aiutare i giovani".

Per chi non lo sapesse, il programma dei servizi umani di Purdue è "progettato per fornire agli studenti conoscenze di base nello sviluppo umano e negli studi familiari, abilità che permettono di lavorare con le persone nelle agenzie di servizi e [che fornisce] capacità legate a programmi di valutazione", secondo quanto riportato da Allure e dal sito dell'università. Tra l'altro Purdue ha fatto anche una "piccola apparizione" in Stranger Things 3, dove abbiamo visto una maglietta che conteneva un riferimento proprio a quest'ultima e che è poi stata venduta online.

Nel frattempo, mentre attendiamo news sulla quinta stagione dello show, Millie Bobby Brown ci parla di Eleven!