Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears: 'Una storia che somiglia alla mia'

Mentre Enola Holmes 2 è in cima alla Top 10 di Netflix, Millie Bobby Brown ha confessato che le piacerebbe moltissimo interpretare un giorno Britney Spears in un eventuale film sulla vita della celebre popstar. Un tempo giovanissima regina del panorama musicale internazionale, la Spears è stata vittima di un crollo nervoso che l'ha detronizzata.

Parlando con Drew Barrymore nel suo talk show, Brown ha dichiarato di voler interpretare Britney Spears in un film, prima o poi. Sebbene al momento non sia prevista la realizzazione di una pellicola sulla Spears, la Brown ha affermato di voler interpretare una "persona reale" e di avere un rapporto personale con quanto accaduto alla Spears.

"Cosa mi piacerebbe fare a livello lavorativo? Mi piacerebbe interpretare una persona reale – ha risposto l’attrice di Stranger Things – Magari Britney Spears. Penso che la sua storia prima di tutto risuoni come la mia. Come crescere sotto gli occhi del pubblico. Non la conosco, ma, quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto. E solo nel suo modo. […] Penso che la sua storia sia simile alla mia, cresciute sotto gli occhi del pubblico. Guardando i suoi video, le interviste di quando era più giovane, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto".

Tuttavia, queste dichiarazioni hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate anche alle orecchie della stessa Britney Spears, che non le avrebbe accolte benissimo: "Ho sentito che c’è gente che vuole fare film sulla mia vita – ha scritto su Instagram la popstar – Bellezze, non sono morta! Nonostante sia molto chiaro che preferirebbero che lo fossi!".

In questi giorni Millie Bobby Brown ha parlato anche della teoria del possibile ritorno di Eddie in Stranger Things 5. Brown tornerà per l'ultima volta nei panni di Undici/Jane Ives nella serie dei fratelli Duffer, Stranger Things, con la quinta stagione conclusiva dello show. Proprio pochi giorni fa è stato svelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5, scritto dai Duffer.