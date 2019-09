A Million Little Things: Chandler Riggs è felicissimo del suo nuovo ruolo dopo TWD

Dopo otto stagioni sul set di The Walking Dead nei panni di Carl Grimes, Chandler Riggs è entrato a far parte del cast di A Million Little Things e ha confessato che non potrebbe "essere più felice" per il nuovo ruolo che interpreterà.

Nel corso di un'intervista con The Permanent Rain Press, Riggs ha parlato di Patrick ‘PJ’ Nelson, il suo personaggio nel drama targato ABC. "PJ è un ragazzo con una storia problematica. Ha vissuto gran parte della sua vita avendo un bel rapporto con il padre, ma al termine della prima stagione ha scoperto alcune informazioni che potrebbero far crollare il suo mondo".



L'attore avrà molto spazio nella seconda stagione della serie, dopo essere comparso nei due episodi conclusivi di quella precedente. Ciò lo rende entusiasta: "non vedevo l'ora di incontrare gli altri membri del cast e della troupe; è stato fantastico essere qui a girare con un cast che è una famiglia meravigliosa. È davvero bello e non potrei essere più felice".

Rispetto a TWD, Riggs avrà la possibilità di recitare in un ruolo con più sfumature drammatiche e con un numero decisamente più alto di battute e dialoghi, dato che sarà "in gran parte delle scene". Per questo, metterà alla prova i suoi "limiti come attore", anche a causa di problemi diversi rispetto a quelli affrontati nel corso dell'apocalisse zombie. "È un personaggio che risulterà vero a tante persone e non vedo l'ora che il pubblico inizi a conoscerlo davvero e a sentirsi in connessione con lui".



Riggs ha parlato anche del rapporto con Andrew Lincoln (Rick Grimes) fuori dal set di The Walking Dead.

La seconda stagione di A Million Little Things andrà in onda sulla ABC a partire dal 26 settembre.