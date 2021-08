Milly Carlucci: chi è il marito della conduttrice di Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci, la nota conduttrice Rai, si starebbe preparando a tornare in TV con Ballando con le Stelle. Diverse le novità a cui dovrà pensare quest'anno, prima fra tutte il recente addio di Raimondo a Ballando. Ma quando si spengono le telecamere con chi condivide la sua vita la Carlucci?

Milly è sposata dal 1985 con Angelo Donati, un ingegnere e imprenditore romano classe '48, che nel 1978 ha fondato la Donati S.p.a., una società immobiliare che lavora in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. I due, sposati da ben 36 anni, sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, e non sono mai stati al centro del gossip per aver vissuto particolari periodi di crisi. Certo all'apparenza sembrerebbero molto diversi: lui più razionale e con un gran senso dell'ironia, lei molto solare e dedita al mondo dello spettacolo. Eppure i due hanno trovato un equilibrio incredibile e dei punti in comune che li hanno portati ad essere una coppia molto solida.

Milly Carlucci e Angelo Donati hanno anche due figli: Angelica Krystle, classe 1986 e Patrick, nato nel 1991. I nomi internazionali sicuramente potrebbero derivare dallo stretto contatto di Donati con gli Stati Uniti, dove ha vissuto per un certo periodo per completare gli studi, e con cui lavora ancora oggi. Proprio una dei figli, Angelica, ha raccontato che Milly Carlucci è una donna indipendente e aperta mentalmente, aggiungendo "Mi ha sempre ripetuto che dovevo fare tutto quello che volevo nella vita. E così ho fatto." E così ha fatto anche lei.



Gli spettatori restano in attesa di nuove notizie sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle in cui potremmo vedere anche il campione olimpico Marcell Jacobs tra i concorrenti.