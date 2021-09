Ursula Corbero infiamma i fan con una foto mozzafiato su Instagram

Una settimana fa Ursula Corbero, interprete di Tokyo nella serie di Netflix La Casa di Carta, ha pubblicato un suo scatto su Instagram. Nella descrizione recita "4 giorni a LCDP5 [La Casa De Papel 5] bebes." L'attrice appare in un abito Burberry, a opera di Mimi Cutrell, e con un trucco piuttosto naturale, fatta eccezione per il rossetto rosso.

Non è la prima volta che Ursula Corbero veste Burberry. L'avevamo infatti vista in un'altra foto di Instagram indossare un trench della famosa marca. Che Corbero sia una grande amante della moda non è un segreto. L'attrice ama infatti postare scatti in cui indossa outfit esclusivi, talvolta creati proprio per lei. L'interprete di Tokyo ha anche recentemente conquistato la prima pagina di Vogue di Settembre, dichiarando di aver realizzato un sogno: si tratta infatti di un giornale che parla di celebrità, ma principalmente noto proprio per essere un'istituzione nel mondo della moda.



Da ciò che vediamo nella foto, che potete trovare in fondo all'articolo, l'abito Burberry ha un top aderente nella classica fantasia che si rifà al pattern del marchio, e verso la zona dello stomaco un corpetto nero trasparente. Non è ben chiaro come invece sia fatto il resto dell'abito, di cui intravediamo la parte di sotto. Lo scatto ha esaltato i fan, che hanno commentato in modo entusiastico.



Ursula Corbero ha da poco parlato della possibilità di uno spin-off su Tokyo, mentre la prima parte della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta è approdata su Netflix.