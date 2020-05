Milly Carlucci ai followers:'Fate un gesto di cuore per le mamme in difficoltà'

Milly Carlucci in questo periodo è ferma a casa, dopo che la Rai ha posticipato la nuova edizione di "Ballando con Le Stelle" prevista per marzo a causa delle direttive di distanziamento sociale imposte dal Governo, alle quali il format dello show tv non può adeguarsi.

Nelle ultime settimane la conduttrice non si è persa d'animo e tramite il suo canale social ha avviato un progetto digitale chiamato "Io Resto a Casa Show", un piccolo siparietto in cui si sfidano due personaggi dello spettacolo, così da mantenersi attiva seppur dalla scrivania di casa, e coinvolgere il pubblico

Nelle ultime ore Milly ha approfittato per chiedere aiuto su un tema che le sta molto a cuore, quello dei genitori che si sono trovati in difficoltà in questo periodo drammatico, ed ha deciso di sostenere il Moige, l'associazione che va in aiuto delle mamme, dei papà e dei loro bambini.

Spiega la Carlucci: "Il Moige è vicino alle mamme in difficoltà con un’iniziativa che si chiama Mamme per l’Italia…Il virus ha creato tanti problemi, e uno di questi sono proprio le difficoltà pratiche ed economiche delle madri, spesso sole, che si trovano a non sapere come fare a provvedere ai propri figli". Insomma, una bella iniziativa solidale per andare incontro alle famiglie che non ce la fanno a sostenersi da sole.

