Mimic, l'horror di Guillermo del Toro sarà presto una serie TV

Pare che Miramax Television abbia ordinato una serie ispirata al terribile film horror di Guillermo del Toro, Mimic. La produzione sarà affidata Jeremy Bolt e Paul WS Anderson e, quest'ultimo sarà anche alla regia del pilot. Per quanto riguarda le sceneggiature invece, saranno affidate a Jim Danger Grey.

Basato sull'omonimo racconto di Donald A. Wollheim, Mimic racconta la storia di due scienziati che, cercano in ogni modo di debellare un virus che minaccia le vite dei bambini di New York. Dopo vari esperimenti, combinando i DNA di diverse specie,sembrano riuscire ad ottenere una ma, purtroppo gli equilibei naturali sono totalmente stravolti. Tempo dopo misteriose creature insettoidi che mimano l'aspetto umano occupano la rete della metropolitana cittadina, ben presto diventeranno una grossa minaccia per il mondo.

"Il mondo degli insetti mi ha sempre affascinato ed entusiasmato", ha detto Paul WS Anderson. "Possono vantare una forza immensa e tanta organizzazione nonostante siano esserini minuscoli. Sono creature che esistono da sempre ed esisteranno per sempre anche dopo la nostra morte. Si tratta un mondo eccitante di cui sono entusiasta di far parte, specialmente con partner fantastici come Jim e Miramax".

Si tratta appunto del primo grande progetto di questa rete televisiva dopo la nomina di Marc Helwig il quale ha detto di essere entusiasta di poter lavorare con Anderson: "Miramax TV non potrebbe essere più felice all’idea di collaborare con Paul Anderson ma anche Jeremy Bolt e Jim Danger Gray per Mimic. Paul è uno dei principali artisti della sua generazione nel mondo della fantascienza e siamo felicissimi di poter dare alla televisione una nuova audace interpretazione di questo horror che farà accapponare la pelle e spaventare a morte".

Conosciamo bene la passione per i mostri di Del Toro, sarà certamente entusiasta anche lui di questa produzione. Intanto il regista messicano è alle prese con Pinocchio.