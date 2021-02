Mina Settembre, Maurizio De Giovanni: 'Nella seconda stagione Mina avrà un nuovo amore'

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, la Rai ha deciso di rinnovare sin da ora Mina Settembre per una seconda stagione. Sembra che la fiction che ha per protagonista Serena Rossi nei panni di un'assistente sociale, sia già in fase di scrittura.

Il finale piuttosto aperto aveva già fornito qualche indizio ai telespettatori e nonostante la protagonista nelle ultime settimane non si fosse per nulla sbilanciata, sembrava ormai chiaro che ci sarebbero stati dei nuovi episodi. Nel corso della seconda stagione sono molti gli archi narrativi che potrebbero essere approfonditi, in primis la storia del padre di Mina Settembra che ha avuto una relazione con con Irena, interpretata da Christiane Filangieri, e il figlio segreto che ne sarebbe nato.

Elemento imprescindibile di questi nuovi episodi è sicuramente Serena Rossi, che è stata in grado di rappresentare al meglio una donne forte ed indipendente che ha saputo conquistare il pubblico. Probabilmente saprete che questa serie è tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, autore che aveva già trionfato su Rai Uno con I bastardi di Pizzofalcone.

Sembra che proprio lo scrittore abbia confermato il progetto di una seconda stagione già in cantiere, sottolineando che Mina avrà un nuovo amore: "Altro che il magistrato Claudio o il ginecologo Mimmo. Nella seconda, o terza serie, il cuore di 'Mina Settembre' batterà per un giornalista non particolarmente prestante come i due rivali ma di bella cultura e conversazione".

Tra l'altro, la Rai ha già rinnovato anche L'Allieva per una nuova stagione, ma questa volta Lino Guanciale non ci sarà.