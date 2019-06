Una minaccia incombe nel trailer finale di Stranger Things 3

La terza stagione di Stranger Things sta per essere pubblicata su Netflix. Il 4 luglio è ormai vicino e il colosso dello streaming ha pubblicato online il final trailer della serie dei fratelli Duffer, anche nella versione doppiata in italiano. Nel video si percepisce una minaccia incombente su Hawkins e i suoi giovani abitanti.

La terza stagione di Stranger Things è ambientata nell'estate 1985, un'annata significativa per la cultura pop di quel decennio.

Per la prima volta la trama si concentra sul periodo estivo ma sono trapelati davvero pochi dettagli sulle vicende che riguardano i protagonisti in questa nuova stagione.

Il Mind Flayer probabilmente è ancora nei paraggi e insieme tutti i personaggi dovranno unirsi per cercare di sconfiggerlo una volta per tutte.



Il cast della serie vede il ritorno di Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, insieme a Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield. Torneranno anche Winona Ryder e David Harbour, con le new entry Maya Hawke, Jake Busey, Cary Elwes e Francesca Reale.

In questo periodo sono diversi i materiali sullo show che vengono pubblicizzati e pubblicati sul web come lo spot della New Coke con Dustin e Steve.

Nei giorni scorsi, tra le varie notizie circolate, si è parlato anche di un possibile spin-off su Hopper.