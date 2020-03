La minaccia presente in Star Trek: Picard potrebbe cambiare per sempre la serie

Si era già parlato del finale di Star Trek: Picard, serie TV con protagonista Patrick Stewart e presente nel catalogo di Amazon Prime Video. Scopriamo quindi quale sarà la minaccia che il celebre Capitano dovrà affrontare nell'episodio conclusivo.

Sappiamo che si intitolerà "Et in Arcadia Ego, Part 2" e sarà disponibile per la visione a partire dalla giornata di oggi, giovedì 26 marzo. Nel corso degli episodi precedenti abbiamo scoperto l'esistenza di una alleanza di forme sintetiche, scappate ai margini dell'universo dopo una feroce lotta contro gli esseri che le hanno create. Questi androidi hanno così deciso di mandare un messaggio ai loro futuri simili, avvertendoli del probabile destino che sarebbe toccato anche a loro.

Come avevamo scritto nella notizia citata precedentemente, tutto sembra portare al colpo di scena che vede Jean-Luc diventare lui stesso un androide, magari assumendo la leadership di tutte le forme di vita sintetiche, in opposizione a questa misteriosa alleanza che è decisa a far scoppiare una guerra tra gli organici e le loro creazioni robotiche. La seconda stagione potrebbe anche mostrarci la ricerca da parte del protagonista interpretato dall'attore britannico del luogo in cui sono scappati i creatori dell'alleanza dei sintetici, anche se per ora non abbiamo nessuna informazione certa.

Nei prossimi giorni avremo altre notizie, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della puntata nove di Star Trek: Picard.