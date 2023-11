Il Mind Flayer si è impossessato dello Sphere Theatre! L'omaggio a Stranger Things

Non solo Hawkins: una crepa nel SottoSopra si è aperta proprio a Las Vegas e il Mind Flayer emerge minaccioso dalla dimensione parallela più oscura! Ma niente paura: nessun mostro terrorizzerà la città dei casinò perché si tratta soltanto (e meno male) dell'omaggio dello Sphere Theatre a Stranger Things!

La struttura sferica che domina lo skyline di Las Vegas offre un gigantesco schermo a LED ad alta risoluzione così grande da vantare un primato mondiale promettendo un'esperienza immersiva senza precedenti e vivere le emozioni di un incontro ravvicinato con il Mind Flayer non avrebbe potuto trovare luogo migliore!

The Sphere è l'attrazione del momento: dal concerto degli U2 reso unico da un impianto audio raffinatissimo all'approdo di una clip promozionale di The Marvels su Sphere, la gigantesca sfera intrattiene i moltissimi visitatori di Las Vegas con immagini semplici ma sempre d'effetto. Alle prime luci dell'alba, che siate mattinieri o appena tornati da un giro nei club, vedrete lo schermo sonnecchiare fino a quando il sole non illumina Sin City.

Anche Stranger Things non ha saputo resistere all'opportunità di rendere i suoi mostri così reali ma speriamo che The Sphere non sia l'unica occasione di vederli! Finiti gli scioperi, è tempo di tornare sul set: David Harbour ha svelato la data delle riprese di Stranger Things 5!