Mindhunter 2: il full trailer ufficiale dello show Netflix prodotto da David Fincher

Netflix ha pubblicato il full trailer della seconda stagione di Mindhunter, serie che esamina la storia come l'FBI ha rivoluzionato i suoi metodi investigativi attraverso il profiling dei serial killer tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Lo show ha avuto grande successo nella prima stagione e ora Netflix torna con nuovi racconti.

Alla fine della prima stagione, il metodo dell'agente Holden Ford (Jonathan Groff) d'instaurare un rapporto 'amichevole' e intervistare serial killer già incarcerati per crimini efferati costruendo un profiling del soggetto, viene messo in discussione dai suoi superiori e dai colleghi, Wendy Carr (Anna Torv) e Bill Tench (Holt McCallany). Ford sembra entrare troppo in confidenza con gli assassini, come con Ed Kemper (Cameron Britton), che si è avvicinato così tanto a Ford da poterlo potenzialmente uccidere.



Un grave attacco di panico dopo il contatto ravvicinato con Kemper ha reso consapevole Ford di aver messo a repentaglio la propria carriera e la propria vita privata.

La seconda stagione di Mindhunter vedrà i metodi di Ford sotto controllo da parte dell'ufficio di presidenza, con la creazione di due faide tra oppositori e sostenitori. Un conflitto che raggiungerà livelli di tensione molto alti quando nuovi omicidi inizieranno a tormentare la nazione.

Mindhunter esplorerà i famosi omicidi di Wayne Williams ad Atlanta tra il 1979 e il 1981; Williams avrebbe ucciso 28 bambini, ragazzi e adulti, tutti afroamericani. Il caso è particolarmente interessante per i metodi investigativi di Ford che vanno nella direzione opposta rispetto alle teorie delle forze dell'ordine.

Dopo il teaser trailer ecco arrivare il trailer finale della serie - dopo le immagini ufficiali - disponibile su Netflix dal 16 agosto.