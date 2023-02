Mindhunter 3 addio: David Fincher mette la pietra tombale sull'acclamata serie Netflix

A praticamente quasi un anno di distanza delle dichiarazioni di Andrew Dominik su Mindhunter 3, il regista e produttore dello show David Fincher ha confermato definitivamente che l'acclamata serie tv crime thriller non tornerà con nuovi episodi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

In passato Netflix si era tenuta aperta la possibilità di una terza stagione, che un rappresentante che dichiarò che Fincher avrebbe potuto "rivisitare Mindhunter in futuro", tuttavia in una nuova intervista con il quotidiano francese Le Journal du Dimanche adesso è stato lo stesso Fincher a mettere la pietra tombale su Mindhunter, dato che la serie a quanto pare non rappresenterebbe un buon investimento per Netflix. “Sono estremamente orgoglioso delle prime due stagioni, ma è uno spettacolo particolarmente costoso e, agli occhi di Netflix, non abbiamo attirato un pubblico abbastanza vasto da giustificare tale investimento. Non li biasimo, hanno corso dei grandi rischi per produrre la serie."

L'ultimo episodio della seconda stagione è andato in onda il 16 agosto 2019 e da allora lo spettacolo è stato sospeso a tempo indeterminato. Secondo Andrew Dominik, la terza stagione avrebbe portato i protagonisti a Hollywood per incontrare i registi Jonathan Demme e Michael Mann: raccoglietevi insieme a noi in un minuto di silenzio.

Per risollevarvi il morale, comunque, vi ricordiamo che David Fincher e Netflix sono rimasti in ottimi rapporti e l'autore tornerà a novembre con il suo nuovo thriller The Killer, con protagonista Michael Fassbender.