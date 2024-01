Mindhunter 3 verrà mai realizzata? Parla la star di Bill Tench

Serpeggia ancora delusione sul web per la cancellazione di Mindhunter, la serie prodotta da David Fincher e distribuita da Netflix. Le prime due stagioni dello show hanno conquistato il pubblico e la critica ma con il passare del tempo le possibilità di vedere un nuovo ciclo di episodi sono sfumate, forse definitivamente.

Lo scorso anno David Fincher ha escluso il ritorno di Mindhunter, a causa dell'eccessivo impegno economico che comporta la produzione di una serie tv.

Il regista di Seven si è occupato della regia di alcuni episodi e della produzione della serie basata sul libro Mindhunter: la storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, di John E. Douglas e Mark Olshaker.



Intervistato da Awards Daily, la star della serie Holt McCallany, interprete dell'agente Bill Tench, ha parlato della cancellazione dello show:"Volevo che Mindhunter fosse cancellato dopo due stagioni? No, ma quella non è una mia decisione. È la decisione del mio amico David [Fincher]. E se quella è la decisione di David, è la decisione di David. Capisco, accetto e vado avanti. Rimango grato, e lo dico sinceramente, per l'opportunità di aver realizzato Fuori dal ring, per aver realizzato Mindhunter, anche se non sono durate quanto avrei sperato, sono comunque stato coinvolto e sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Stiamo parlando dei miei due progetti preferiti. Lasciatemi blaterare soltanto per altri cinque secondi. Amavo fare quegli show, e posso soltanto sperare che in qualche momento della mia carriera ci sarà qualcos'altro che sento così fortemente come quei due show tv, perché non tutte le serie sono uguali. Ammettiamolo. La maggior parte di esse è piuttosto dimenticabile. Non credo si possa dire questo di Mindhunter. E per gli appassionati di pugilato e per le persone là fuori che amano davvero il mondo delle competizioni, penso si possa dire lo stesso di Fuori dal ring".



Ci sarà una terza stagione di Mindhunter? Ecco l'opinione di McCallany:"Ho sentito dire che David ci ha riflettuto. Non sto dicendo che tornerà. Ma ciò che sto dicendo è che se torna, io torno con lui. Puoi considerarlo fatto ma dipenderà da quello che David vuole fare. Sono passati alcuni anni ormai, quindi è probabile che sia improbabile ma solo il fatto che ci stia pensando è un segno positivo".

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Mindhunter 2, in attesa di eventuali novità sul ritorno della serie.